Google выпускает крупное обновление Android Wear и Google Fit

Компания Google представила новую версию трекера Google Fit для платформы Wear OS, добавив функцию, которую пользователи ждали в течение нескольких лет. Наконец-то владельцы умных носимых устройств смогут контролировать актуальную физическую активность на одном экране.
В то время как приложения-конкуренты в лице Apple Health, Samsung Health и Fitbit предлагают пользователям настраиваемые экраны с возможностью быстрого доступа сразу ко всем показателям активности, в Google Fit подобная функция появилась лишь сейчас. Теперь на домашнем экране будет отображаться информация о частоте сердечных сокращений, кровяном давлении, весе и других показателях, и её получится быстро опубликовать в социальных сетях.
Фото: gizmodo.com
Кроме того, разработчики предусмотрели возможность вывода информации о качестве сна при использовании соответствующего трекера. В дальнейшем ожидается, что Google дополнит функциональность приложения специальным расписанием с рекомендациями по времени, в которое желательно отправляться спать конкретному пользователю на основании его физической активности.
В операционной системе Wear OS появился обновлённый раздел «Активность» с новыми экранами «Погода» и «Дыхание». Улучшили разработчики и доступ к разделу «Тренировки», сократив время, необходимое для запуска отслеживания. Наконец, теперь можно задать цель конкретной тренировки и отслеживать динамику и актуальный темп выполнения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько украинцев получают зарплату в 25 тысяч гривен - данные ГосстатаПозавчера, 17:00 - 7254 10
Украинцы перестали платить за газВчера, 14:04 - 3031 8
ГНС предупреждает: на АЗС умышленно меняют форму оплаты на безналичнуюВчера, 16:31 - 1829 6
Американцы создадут самый безопасный смартфон в миреПозавчера, 22:02 - 758 5
Регулятор упростил процедуру MNP: сменить оператора станет прощеВчера, 12:00 - 918 4
С нормативами НБУ не справились девять банков. Среди них – ПриватБанк и ОщадбанкВчера, 11:32 - 8943
Минсоцполитики предлагает изменить порядок назначения субсидий на коммунальные услугиВчера, 09:00 - 8218 2
Украинцы перестали платить за газВчера, 14:04 - 3031 8
Карантин мошенникам не помеха. Как обманывают должников «денег до зарплаты»Вчера, 09:01 - 2534
ГНС предупреждает: на АЗС умышленно меняют форму оплаты на безналичнуюВчера, 16:31 - 1829 6
Во Франции официально запустили 5GВчера, 13:10 - 107
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 470
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2839 17
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 843
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1623