Google выпускает крупное обновление Android Wear и Google Fit

Компания Google представила новую версию трекера Google Fit для платформы Wear OS, добавив функцию, которую пользователи ждали в течение нескольких лет. Наконец-то владельцы умных носимых устройств смогут контролировать актуальную физическую активность на одном экране.

В то время как приложения-конкуренты в лице Apple Health, Samsung Health и Fitbit предлагают пользователям настраиваемые экраны с возможностью быстрого доступа сразу ко всем показателям активности, в Google Fit подобная функция появилась лишь сейчас. Теперь на домашнем экране будет отображаться информация о частоте сердечных сокращений, кровяном давлении, весе и других показателях, и её получится быстро опубликовать в социальных сетях.



Фото: gizmodo.com

Кроме того, разработчики предусмотрели возможность вывода информации о качестве сна при использовании соответствующего трекера. В дальнейшем ожидается, что Google дополнит функциональность приложения специальным расписанием с рекомендациями по времени, в которое желательно отправляться спать конкретному пользователю на основании его физической активности.

В операционной системе Wear OS появился обновлённый раздел «Активность» с новыми экранами «Погода» и «Дыхание». Улучшили разработчики и доступ к разделу «Тренировки», сократив время, необходимое для запуска отслеживания. Наконец, теперь можно задать цель конкретной тренировки и отслеживать динамику и актуальный темп выполнения.