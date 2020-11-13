Правительство оптимизировало назначение одноразовой денежной помощи

Кабинет Министров принял ряд проектов постановлений для оптимизации процедуры назначения одноразовой денежной помощи.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграме.

Следовательно, правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве”, который исключает из перечня документов, представляемых заявителем, справки о составе семьи военнослужащего, военнообязанного и резервиста.

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Также было одобрено постановление “О внесении изменения в пункт 5 Порядка и условий выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья) или инвалидности лица рядового или начальствующего состава и инвалидности лица, уволенного со службы в Государственной службе специальной связи и защиты информации”, которая исключает норму о представлении одним из лиц, которым выплачивается такая денежная помощь, справки органа регистрации или соответствующего жилищно-эксплуатационного предприятия, организации или органа местного самоуправления о составе семьи лица рядового или начальствующего состава Госспецсвязи.

Кроме этого правительство поддержало постановление “О внесении изменений в пункт 5 Порядка выплаты денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) ими жилых помещений и определение ее размера и условий выплаты” – которое исключает нормы о представлении лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты вместе с рапортом на получение денежной компенсации за поднаем (наем, аренду) ими жилых помещений справки о составе семьи и регистрацию места жительства (пребывания), как не соответствующее законодательству.

Справка Finance.ua: