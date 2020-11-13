0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

"Укравтодор" получил госгарантии на 5 млрд гривен на кредиты для ремонта дорог

"Укравтодор" получил госгарантии на 5 млрд гривен на кредиты для ремонта дорог

Кабинет Министров Украины утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор). Также утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Соответствующее постановление принято на заседании 18 ноября.

Как отмечается в постановлении, Укравтодор осуществляет заимствования, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией, на таких условиях:

  • объем заимствования – до 5 млрд гривен;
  • сроки заимствования – до 15 лет;
  • вид обеспечения – государственная гарантия.

“Условия заимствования, в том числе процентная ставка, определяются в кредитном договоре и/или решении об эмиссии облигаций, проекты которых согласовываются с Минфином”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

  • Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершает работы на 3900 километрах дорог.
  • Укравтодор составил рейтинг самых длинных автодорог Украины
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.