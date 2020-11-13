"Укравтодор" получил госгарантии на 5 млрд гривен на кредиты для ремонта дорог

Кабинет Министров Украины утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор). Также утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Соответствующее постановление принято на заседании 18 ноября.

Как отмечается в постановлении, Укравтодор осуществляет заимствования, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией, на таких условиях:

объем заимствования – до 5 млрд гривен;

сроки заимствования – до 15 лет;

вид обеспечения – государственная гарантия.

“Условия заимствования, в том числе процентная ставка, определяются в кредитном договоре и/или решении об эмиссии облигаций, проекты которых согласовываются с Минфином”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершает работы на 3900 километрах дорог.