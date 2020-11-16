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Эксперты спрогнозировали, когда наступит пик спроса на нефть

Эксперты спрогнозировали, когда наступит пик спроса на нефть

Мировой спрос на нефть достигнет своего пика на 2-3 года раньше, чем ожидалось, из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в ежегодном обзоре норвежской энергетической компании Equinor.

По мнению экспертов, пиковый спрос на нефть будет наблюдаться в 2027-2028 гг. В компании прогнозируют, что спрос на нефть вернется к докризисному уровню в 100 млн б/с примерно к 2025 году и упадет до 88 млн б/с в 2050 году.

В 2019 году Equinor ожидала рост показателя до 105 млн б/с к 2030 году и снижение до 93 млн б/с к 2050 году, в основном, за счет распространения электромобилей.

В Equinor отмечают, что сокращение инвестиций в нефтяную отрасль приведет к ограничению предложения, что также может повлиять на рост спроса в будущем.

При этом, аналитики считают, что пандемия COVID-19 значительно изменила образ жизни людей, что может иметь долгосрочный эффект и замедлить рост спроса на сырье, в то время как внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей будет набирать обороты.

“Скорее всего, спрос на авиационное топливо еще много лет будет испытывать на себе негативные последствия пандемии”, — сообщается в материале.

В то же время, мнение о скором наступлении пика спроса на нефть разделяют не все крупные игроки индустрии.

В частности, сотрудник компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия) в интервью агентству Reuters заявлял, что компания ожидает рост спроса на нефть в долгосрочной перспективе, а “спекуляции на тему надвигающегося пика спроса на нефть не соответствуют реалиям ее потребления”.

Напомним, согласно ежегодному докладу ОПЕК World Oil Outlook, восстановление спроса на глобальном нефтяном рынке начнется только в следующем году, а на докризисные уровни (99,8 млн баррелей в сутки) выйдет лишь в 2022 году.

По материалам Дело
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