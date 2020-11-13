ГНС предупреждает: на АЗС умышленно меняют форму оплаты на безналичную

Государственная налоговая служба Украины осуществляет постоянный мониторинг и анализ операций по продаже горючего через регистраторы расчетных операций на АЗС. В последнее время при продаже топлива на АЗС участились случаи указания недостоверной формы оплаты.

Об этом сообщает ГНС.

Одним из обязательных реквизитов фискального чека является обозначение формы оплаты (наличными, электронным платежным средством, в кредит и т. п), суммы средств по данной форме оплаты и валюты операции.

Такое требование предусмотрено Положением о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13, с изменениями и дополнениями.

При проведении расчета наличными за топливо кассирами на АЗС умышленно осуществляется замена формы расчета с наличной на безналичную, что позволяет получить неучтенные наличные средства.

Пример. При оплате топлива в наличной форме фискальный чек должен содержать информацию о форме оплаты «наличными». В случае же подмены формы оплаты в фискальном чеке будет указана безналичная форма оплаты «Талон», «Чек», «Ведомость», «Предварительная оплата» и тому подобное.

В целом для покупателей это не влияет на качество полученного топлива, но имеет негативное влияние на экономику государства.

Для предотвращения таких случаев ГНС просит обращать внимание на реквизиты фискальных чеков, которые выдаются покупателям на АЗС при продаже топлива, в частности на то, соответствует ли форма расчета той, в которой он проведен.

Каждый покупатель товаров или потребитель услуг, получив фискальный чек, имеет возможность воспользоваться сервисом «Поиск фискального чека» и проверить законность осуществления расчетной операции, сопоставив данные из полученного при расчете чека с информацией, имеющейся в информационных базах на веб-портале ГНС.

В случае выявления фактов подмены формы расчетов с наличной на безналичную в фискальных чеках продажи или отсутствия электронной копии чека на веб-портале ГНС просим информировать налоговые органы для организации и проведения соответствующих контрольно-проверочных мероприятий.

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