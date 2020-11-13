Кабмин предоставил государственному ипотечному учреждению гарантии на 3 миллиарда

Кабинет Министров своим постановлением предоставил государственные гарантии в 3 млрд грн Государственному ипотечному учреждению для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам.

Об этом говорится в постановлении Правительства от 16 ноября 2020 г. № 1110, опубликованном на Правительственном портале.

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“Предоставить в 2020 году государственную гарантию для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств Государственного ипотечного учреждения по внутренним кредитам (займам), сумма которых не превышает 3 млрд грн, которые привлекаются с целью финансирования уставной деятельности”, – говорится в документе.

Постановление также утверждает условия предоставления в 2020 году госгарантии.

Подписывать документы о предоставлении государственной гарантии Кабмин уполномочил главу Минфина.