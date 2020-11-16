Мининфраструктуры планирует внедрить новую систему управления безопасностью движения на железной дороге

На сайте министерства инфраструктуры обнародовали проект приказа «Об утверждении Положения о системе управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте».

Согласно проекту, предусматривается:

внедрение системы управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте европейского образца;

утверждение методических рекомендаций по построению системы управления безопасностью движения на предприятии;

введение обязательных процедур идентификации опасности, оценки рисков, определения мер по безопасности движения на железнодорожном транспорте;

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внедрение обязательных программ обучения персонала (работников и руководителей) в сфере безопасности движения;

введение обязательных процедур документального фиксирования информации о безопасности движения;

введение обязательных процедур отчетности, учета и служебного расследования транспортных событий на предприятиях железнодорожного транспорта;

введение обязательных процедур внутреннего аудита безопасности движения.

Цель акта – приближение законодательства Украины по вопросам безопасности на железнодорожном транспорте к законодательству ЕС. Общественное обсуждение проекта продлится до 17 декабря.