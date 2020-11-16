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Мининфраструктуры планирует внедрить новую систему управления безопасностью движения на железной дороге

Мининфраструктуры планирует внедрить новую систему управления безопасностью движения на железной дороге

На сайте министерства инфраструктуры обнародовали проект приказа «Об утверждении Положения о системе управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте».

Согласно проекту, предусматривается:

  • внедрение системы управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте европейского образца;
  • утверждение методических рекомендаций по построению системы управления безопасностью движения на предприятии;
  • введение обязательных процедур идентификации опасности, оценки рисков, определения мер по безопасности движения на железнодорожном транспорте;

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  • внедрение обязательных программ обучения персонала (работников и руководителей) в сфере безопасности движения;
  • введение обязательных процедур документального фиксирования информации о безопасности движения;
  • введение обязательных процедур отчетности, учета и служебного расследования транспортных событий на предприятиях железнодорожного транспорта;
  • введение обязательных процедур внутреннего аудита безопасности движения.

Цель акта – приближение законодательства Украины по вопросам безопасности на железнодорожном транспорте к законодательству ЕС. Общественное обсуждение проекта продлится до 17 декабря.

По материалам УКРИНФОРМ
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