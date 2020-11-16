Мининфраструктуры планирует внедрить новую систему управления безопасностью движения на железной дороге

На сайте министерства инфраструктуры обнародовали проект приказа «Об утверждении Положения о системе управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте».
Согласно проекту, предусматривается:
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Цель акта – приближение законодательства Украины по вопросам безопасности на железнодорожном транспорте к законодательству ЕС. Общественное обсуждение проекта продлится до 17 декабря.
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