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Гривна существенно обесценилась за 2020 год: эксперт назвал причины

Гривна существенно обесценилась за 2020 год: эксперт назвал причины

Курс гривны к евро на февраль 2020 года составлял 26-27. Сейчас он уже более 33. То есть, фактически речь идет о девальвации к евро на 20%.

Об этом в эфире 24 канала рассказал исполнительный директор “Центра экономической стратегии” Глеб Вышлинский.

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По его словам, это довольно сильно заметно для цен импорта в Украину. В частности, тех товаров, которые входят в потребительскую корзину. Это, например, продукты питания, горюче-смазочные материалы.

Следовательно, если будет ослабляться денежная политика путем покрытия эмиссионного дефицита бюджета, то это окажет давление на курс гривны. Впрочем, эксперт отметил, что решение вопроса зависит от масштабов.

“Одно дело, если речь будет идти о “латании дыр” в последние 1,5 месяца года на финансирование защищенных статей бюджета. Это, например, зарплаты бюджетникам, покрытие дефицита пенсионного фонда. Там масштаб не настолько большой, и особенно мы это не почувствуем с девальвационно-инфляционной точки зрения”, – пояснил Глеб Вышлинский.

Однако, масштаб может предусматривать выполнение обязательств по всем масштабным программам. В частности, по капитальным инвестициям, строительству дорог. Тогда это может привести к привычной ситуации для декабря. Когда на рынок выливается большое количество гривны, которая идет из казначейства к получателям бюджетных средств. И довольно быстро эти деньги начинают переливаться на валютный рынок.

“Поэтому мы видим в конце декабря – января девальвацию гривны, от которой мы потом возвращаемся обратно. Гривна впоследствии крепнет весной”, – отметил исполнительный директор “Центра экономической стратегии”.

Впрочем, добавил, что очень много цен на импортные товары и дальше остаются установленными по тому курсу, который был максимальным вокруг нового года.

Глеб Вышлинский считает, что Украина может получить в конце года новый транш от МВФ при условии очень большой политической воли и напряжения сил.

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По материалам Телеканал новин 24
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