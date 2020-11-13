Нацбанк готовит финансовым компаниям требования к кредитованию, аналогичные тем, которые существуют для банков.

Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в ходе круглого стола, организованного онлайн «Финансовым клубом».

«Как и у банков, есть 49-е постановление по расчету реальной процентной ставки по кредиту, сейчас такая же методика предоставлена ​​для обсуждения с небанковскими учреждениями. И поскольку у нас новый закон, с 8 января кредиты, меньше минимальной заработной платы, подпадают под этот закон и становятся «потребительскими». Соответственно, формула накладывается и на них», – рассказала Ольга Лобайчук.

С 2017 года действует закон «О потребительском кредитовании». На его выполнение НБУ постановлением № 49 утвердило «Правила расчета банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите». Но этот закон не распространялся на короткие кредиты (до месяца) и незначительные кредиты (меньше минимальной заработной платы). Но в сентябре 2020 г. парламент отменил эту «льготу» – обновленный закон вступит в силу именно 8 января 2021-го.

Уже сейчас НБУ готовит правила расчета реальной кредитной ставки для финкомпаний, которые чаще всего выдавали именно кредиты, на которые вскоре начнет распространяться закон «О потребительском кредитовании».

«В этом квартале мы утвердим требования к расчету ставки, а в следующем у нас запланированы два документа: первый – это раскрытие информации на сайте и в рекламе, а второй – требования к договорам», – перечислила она ожидаемые изменения для небанковского рынка.

НБУ в регламенте банковских и небанковских договоров в том числе «запретит» мелкий шрифт.

«Мы общаемся с банками, обсуждаем, какие еще нормы нужны и каким шрифтом нужно оформлять договоры. Аналогичный документ будет для финансовых компаний в I квартале. Но поскольку они предоставляют кредиты также онлайн – у них первичная подпись через сайт, там будет отдельный раздел о специфике электронных договоров», – пояснила Лобайчук.

Заместитель руководителя отдела договорного права и нормотворчества Moneyveo Анна Пархоменко отметила, что благодаря этим изменениям у всех финкомпаний, наравне с банками, появятся единые стандарты в рекламе и обнародовании информации у себя на сайте.

«Клиент получит полную информацию о небольших кредитах даже на срок до одного месяца, что позволит клиентам понять всю суть финансовых услуг, стать более финансово грамотными, чтобы потом использовать все эти знания для крупных сумм. Этот закон уравняет все финкомпании и сделает шаг вперед для защиты прав потребителей», – уверена Анна Пархоменко.

Справка Finance.ua:

С 1 сентября начали действовать новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах.