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Сколько автомобилей произвели на ЗАЗе в октябре

Сколько автомобилей произвели на ЗАЗе в октябре

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в октябре 2020 года изготовил 178 легковых автомобилей. Среди них – модели Renault и ВАЗ.

Напомним, в сентябре Запорожский автозавод выпустил 248 легковых автомобилей, тогда как год назад ЗАЗ не выпустил ни одной легковушки.

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Ранее сообщалось, ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) объявил о старте производства машин Groupe Renault для местного рынка.

Справка Finance.ua:

  • ЗАЗ показал очередную новинку. На выставке сельхозтехники АгроЕкспо-2020 Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) представил модель малого пригородного автобуса ЗАЗ А08. Модель успешно производится на предприятии с весны 2019 года.
По материалам MMR
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