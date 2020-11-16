Зарядка электрокара Tesla обошлась дороже, чем заправка бензинового авто

Эксплуатация электромобиля Tesla не всегда дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, пишет mmr.net.ua.
Недавнее повышение цен на использование быстрой зарядки Tesla Supercharger и неверные прогнозы дальности хода сделали заявления Tesla о дешевизне электричества необоснованными, а количество электроэнергии, используемой Tesla Model 3, а также стоимость электроэнергии и цены на топливо, указанные на сайте Tesla, отличаются от реальных цифр.
Так, на сайте Tesla Australia стоимость эксплуатации Model 3 составляет около 5 австралийских долларов, тогда как конкуренты с бензиновым двигателем, по данным сайта, обойдутся примерно в 9 долларов. Эти расчеты оказались ошибочными.
По новым тарифам владельцы электрокаров теперь будут платить 40 австралийских центов за киловатт-час вместо 30 центов раньше. Это означает, что Model 3, которая потребляет 18,8 кВт*ч/100 км, будет обходиться в 7 австралийских долларов при использовании быстрой зарядки.
В то же время запуск двигателя BMW 330i обойдется австралийцам всего в 5,83 доллара, что сделает его значительно дешевле Tesla.
Как видим, электромобили стоят дороже, чем их конкуренты, работающие на традиционном топливе, но их привлекательность заключается в том, что они дешевые в эксплуатации.
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