НБУ создал на сайте отдельный раздел нормативов для небанковских финучреждений

На вебсайте Национального банка заработал новый раздел «Регулирование рынка небанковских финансовых услуг».

По данным НБУ, эта страница создана для облегчения поиска информации о действующем законодательном регулировании и улучшения обмена информацией с участниками рынка.

Отныне все актуальные документы, проекты, действующие распоряжения и законы собраны в одном разделе. Они систематизированы в соответствии с сегментами небанковского рынка: общее регулирование, страхование и кредитные союзы (рисковые сегменты), лизинг, финансовые компании и другие небанковские финансовые услуги (нерисковые сегменты).

Раздел состоит из двух подразделов, в частности:

1. Регуляторная деятельность (проекты)

В подразделе публикуются проекты нормативно-правовых актов по небанковским финучреждениям для ознакомления и обсуждения с участниками рынка. Каждый проект регуляторного акта проходит этап обсуждения в течение периода не менее одного месяца.

Все рекомендации, замечания, предложения в действующие нормативно-правовых акты и их проекты, которые разрабатываются, принимаются на почтовый ящик НБУ.

2. Действующее законодательство

В подразделе размещены законы, постановления и распоряжения Кабинета министров, Министерства юстиции, действующие нормативно-правовые акты Нацкомфинуслуг и Госфинуслуг, постановления, распоряжения и действующие нормативно-правовые акты Национального банка.

Для удобства поиска законодательство разделено по темам: общее регулирование, лицензирование и регистрация, отчетность и контроль и проверки.