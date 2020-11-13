Кулеба рассказал о планах по закрытию границ Украины

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что власти пока не планируют закрывать границу для иностранцев. Министерство не получало соответствующих указаний.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире “Завтрака с 1+1”.
Сейчас этот вопрос в правительстве пока даже не обсуждается, сказал министр. МИД не получал никаких указаний по закрытию границ или запрету въезда некоторым группам лиц.
“Впрочем, все мы понимаем, если дойдет дело до обсуждения локдауна, то этот вопрос встанет. Лично я не поддерживаю идею о закрытии границ для иностранцев, потому что у нас достаточно заболеваемости внутри страны, а миграционный поток через границу не настолько значим, чтобы изменить ситуацию с пандемией”, – подчеркнул глава МИД.
Отметим, Украина дважды закрывала границы, в начале эпидемии коронавируса и в сентябре.
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