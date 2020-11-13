С нормативами НБУ не справились девять банков. Среди них – ПриватБанк и Ощадбанк

Государственный ПриватБанк к началу ноября нарушил норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) с показателем в 98,65%.

Вместе с ним с нормативом не справились:

Проминвестбанк (130,13%);

Ощадбанк (118,22%);

Индустриалбанк (15,16%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушил только Проминвестбанк с показателем в 160,25%.

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Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 ноября нарушали такие банки:

Проминвестбанк (80,82%);

Индустриалбанк (81,97%);

Сбербанк (54,88%);

“Мисто Банк” (39,68%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали такие: