С нормативами НБУ не справились девять банков. Среди них – ПриватБанк и Ощадбанк

Государственный ПриватБанк к началу ноября нарушил норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) с показателем в 98,65%.
Вместе с ним с нормативом не справились:
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушил только Проминвестбанк с показателем в 160,25%.
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Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 ноября нарушали такие банки:
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали такие:
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