Правительство Германии выделит автопромышленности еще три миллиарда евро

Правительство Германии выделит на поддержку автопромышленности страны в условиях пандемии дополнительно еще три миллиарда евро.
Об этом говорится в обнародованном во вторник, 17 ноября, заявлении представителя правительства Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).
Таким образом общий объем государственной поддержки немецких автостроителей достигнет около пяти миллиардов евро.
Зайберт обосновал необходимость предоставления средств “долгосрочными структурными изменениями”, которые, по его словам, связаны с “большими трудностями”. В то же время представитель правительства ФРГ отметил, что “после резкого падения продаж в первом полугодии” отрасль сейчас демонстрирует “первые признаки восстановления”.
Из заявленных средств один миллиард евро поступит в так называемый “Фонд Будущего автомобильной промышленности”, который предназначен для финансирования среднесрочных и долгосрочных стратегий трансформации отрасли. Кроме того, немецкое правительство еще летом продлило до конца 2021 года выплаты премий покупателям автомобилей с электрическими и гибридными двигателями, а теперь же решили до 2025 года продлить начисления вознаграждений за инновации.
Глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Гильдегард Мюллер (Hildegard Müller) заявила после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая вечером 17 ноября встретилась с представителями автоиндустрии, что продление выплат – это помощь в защите климата и экономическом развитии. “Благодаря вам на улицах Германии еженедельно появляются 12 тысяч новых электромобилей”, – отметила она.
Напомним, что на фоне пандемии в Германии резко сократилось количество регистраций новых автомобилей. Например, в апреле она уменьшилась на 61,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Исключением стали лишь американские электромобили Tesla, количество регистраций которых выросло на 10 процентов.
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