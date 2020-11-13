На зарплаты шахтерам выделили 1,4 миллиарда до конца года

В Госбюджете предусмотрели 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашение задолженности, возникшей в данный момент. Соответствующие изменения в закон о Государственном бюджете на 2020 год вчера приняли народные депутаты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Источник средств – обязательные выплаты НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» в госбюджет. Закон будет способствовать также пополнению Фонда борьбы с COVID-19 на 8,9 млрд грн.
Как сообщалось ранее, Минэнерго завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет целью, в частности, оптимизацию расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа – шахты, подлежащие интеграции с ПАО «Центрэнерго» и являются его ресурсной базой. Вторая – шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт – те, что будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.
В ходе подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры.
Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта «Великомостовская», расположенная на западе страны, в городе Червоноград, и потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта «5/6», которая расположена на востоке в городе Мирноград и имеет потенциал технологического кластера.
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