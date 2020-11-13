Джастин Уиггинс: подходы к онлайн-обучению. От преподавателя к предпринимателю

Бартерная система существует очень давно. До появления денег люди отдавали друг другу недостающие вещи и называли это натуральным обменом.

С развитием технологий и распространением интернета эта практика стала глобальной. Теперь совместное использование не ограничивается местоположением или кругом общения потребителя — разделять стоимость услуг с единомышленниками стало доступным по всему миру.

“Ты — мне, я — тебе”. Что такое шеринг-экономика?

Современное понимание термина “экономика совместного использования” не дает однозначного ответа на этот вопрос. Классически — это экономический принцип обмена товарами или услугами, основанный на использовании технологий. Это возможно с использованием общего рынка, платформ для совместной работы или одноранговых приложений.

Впервые об экономике совместного использования заговорили в 1972 году. Преимущество нового экономического принципа объясняли тем, что спрос на блага и скорость использования ресурсов для их удовлетворения превышают их количество и скорость восстановления.

В 2011 году Independent опубликовали статью, в которой написали, что “человечество потребляет за 7 месяцев столько ресурсов, сколько природа вырабатывает за 1 год”.

Делиться, чтобы создавать

Под влиянием шеринг-экономики многие традиционные сферы бизнеса вынуждены менять свою модель работы. Снижение операционных затрат экономит средства, позволяя фокусироваться на работе с клиентами и партнерами. Сегодня эту модель чаще всего используют сервисы аренды жилья и каршеринга.

Удачным примером каршеринга является Uber. Внедрение современных технологий позволяет их клиентам разделять поездки и счета с попутчиками, а владельцам транспортных средств включаться в работу в качестве водителей. Такое перераспределение расходов снижает стоимость услуг на такси и делает сервис более доступным.

Впрочем, Uber — не единственный сервис, позволяющий экономить на транспорте. Подобную политику ведут компании Didi ($50 млрд) и Lyft ($11 млрд).

Другой сферой, активно использующей экономику совместного использования, являются сервисы аренды жилья. К примеру, Airbnb позволяет всего за несколько минут арендовать апартаменты на любой вкус и бюджет. Никаких объявлений на сомнительных сайтах и оплаты услуг риелтора. Именно так работает экономика совместного потребления — быстрое получение услуг и сокращение транзакций.

Уберизация

Uber дал жизнь неологизму «уберизация». Он подразумевает под собой переход от поставок товаров к поставкам сервиса. К примеру, Uber предлагает не сам автомобиль, а услугу по перемещению из одного пункта в другой.

Такой подход применяется и в сфере образования? Внедрение экономики совместного использования позволяет снизить расходы студентов, начиная от учебников и заканчивая поиском соседей по квартире. Учащимся это позволяет получать быстрый и качественный доступ к образовательным материалам, а преподавателям – монетизировать свои знания и при этом делиться лучшими практиками обучения с коллегами.

Существуют опасения насчет использования принципов шеринга в образовании. Не приведет ли это к большой потере рабочих мест? Что делать с аккредитацией высших учебных заведений? Как избежать информационной монополии и нарушений авторских прав?

Особенности требований к образовательной системе 21 века – это разнообразие и качество учебного контента. Поэтому используя We-Commerce, можно через легально полученный в общем доступе контент, получить образовательный продукт лучшего качества.

Эффект протеже

Поскольку современный темп жизни значительно ускорился, появился запрос на быстрое и качественное получение знаний. Совместное онлайн-обучение имеет в этом много преимуществ.

Этот год показал, что в нужный момент весь мир может перейти в онлайн. Сейчас все более популярными становятся материалы в LinkedIn learning, Coursera и YouTube.

Использование таких платформ приносит двойную пользу — учащиеся могут выбирать лектора и объем информации; смотреть курс на скорости 1,5х; в любой момент возвращаться к просмотру лекции и работать над проектами вместо стандартной подготовки к тестам.

Онлайн-учителя получают необходимые аналитические инструменты оценивания эффективности обучения и широкие возможности монетизации знаний. Использование технологий совместного обучения помогает как совершенствованию системы образования, так и разработкам индивидуальных моделей обучения.

От преподавателя к предпринимателю

Монетизация знаний преподавателей меняет привычное понимание этой профессии. Все больше работников образования становятся “teacherpreneurs” — преподавателями-предпринимателями. Молодые учителя экономят время, получая доступ к лучшим практикам опытных коллег, в то время как последние работают над качеством материалов и зарабатывают на этом.

К примеру, компания TeachersPayTeachers, основанная в 2006 году, позволяет преподавателям по всему миру обмениваться опытом, ускоряя при этом подготовку планов лекций.

Сегодня учителя свободно продают планы уроков. При этом остаются открытыми юридические вопросы о правах собственности учебных заведений на эти материалы.

Экономика совместного использования может изменить подход к оплате труда и налогообложению. В каком объеме учителя могут претендовать на государственное увеличение зарплаты и социальных бонусов, если они имеют альтернативные источники заработка? Должны ли они регистрировать этот вид заработка как предпринимательскую деятельность?

Модель teacherpreneur появилась не так давно, поэтому прогнозировать её вектор развития пока что сложно. Скорее всего, она положительно скажется на тех, кто уже активно ищет подработку, и отрицательно – на преподавателях, предпочитающих традиционную модель работы.

Настоящий бум

Индустрия электронного взаимного обучения переживает свой бум. В 2015 году рынок диджитал-обучения оценивался в 165,21 миллиарда долларов, и по данным Statistics MRС, обещает вырасти до 275,10 миллиардов долларов к 2022 году.

Преимуществами такого формата является схожий опыт учащихся – они понимают ежедневные проблемы сферы лучше сторонних консультантов. Взаимное обучение создает прочные коммуникативные связи, что делает аудиторию более восприимчивой.

Возможность взаимообучения предоставляют современные образовательные площадки. Выбор зависит от желаемых целей и форматов обучения. К примеру, Coursera и Stepik предлагают разнообразные курсы от лучших университетов мира. Можно выбирать темы, начиная от экономики, заканчивая дизайном карьеры.

Существуют также платформы для поиска частных репетиторов. К примеру, украинский сервис Preply. Благодаря искусственному интеллекту, платформа классифицирует курсы, объединяя преподавателей и учеников по всему миру.

Технологии и экономика не стоят на месте. Меняется темп жизни, социальные тенденции, потребности рынка труда и самих учащихся. Сегодня рынок онлайн-образования оценивается достаточно дорого, что позволяет бизнесам увеличивать прибыль. Так, вышеупомянутый Preply закрыл раунд-А в финансировании, получив во время пандемии $10 млн инвестиций.

Шеринговая сознательность создает новый вызов этого времени — не просто построить продукт самому, а объединить усилия, делиться предпринимательской энергией и вдохновлять пользователей на соавторство.

Джастин Уиггинс, руководитель отдела персонала международного EdTech-маркетплейса Preply