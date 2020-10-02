ОПЕК+ ухудшило прогнозы по спросу на нефть

В 2021 году спрос на нефть вырастет на 6,2 млн баррелей в день, что на 0,3 млн баррелей меньше, чем прогнозировалось ранее.
Соответствующий прогноз сделали члены объединения ОПЕК+, сообщает Reuters.
“Ожидается, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 6,2 млн баррелей в день в годовом исчислении, что является пересмотром в сторону понижения на 0,3 млн баррелей в день по сравнению с оценкой прошлого месяца”, – говорится в отчете группы ОПЕК+.
Ранее объединение планировало с января 2021 года увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки (около 2% мирового потребления). Однако, в связи с ухудшением прогноза, ОПЕК+ рассматривает отсрочку увеличения объемов добычи.
По словам источников Reuters в ОПЕК+, картель планирует сохранить существующие ограничения на добычу нефти на уровне 7,7 млн баррелей в сутки. Такой план рассчитан на следующие три-шесть месяцев. Группа также рассматривала возможное сокращение добычи до 5,7 млн баррелей в сутки в январе.
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