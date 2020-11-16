Ипотека при разводе: как поделить квартиру

В случае, когда супруги приняли решение о расторжении брака, но есть общее имущество, то в таком случае существует только один способ решения личных неимущественных и имущественных споров – судебный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

“Общее имущество может быть разделено как в судебном так и внесудебном порядке (заключение договоров у нотариуса), однако недвижимость, приобретенная в кредит и находящаяся в ипотеке, подлежит разделу между супругами. При этом сделать это будет возможно именно в судебном порядке, поскольку нотариус в такой ситуации помочь не сможет”, – говорится в сообщении.

При обращении в суд с иском о разделе ипотечного имущества необходимо привлекать третьим лицом тот банк, который является ипотекодержателем вашего имущества.

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“Поскольку при разделе квартиры появляются новые стороны обязательства, о которых банк должен знать, а значит, быть вовлеченным третьим лицом в судопроизводство. Ведь принятие решения по ипотечному имуществу в любом случае касается прав и обязанностей ипотекодержателя и, как следствие, влияет на возможность выполнения уже принятого в пользу банка решения о взыскании с должника кредитной задолженности, а также на возможность банка обратить взыскание на ипотечное имущество”, – объясняют в Минюсте.

Относительно кредитных обязательств. Нормами Семейного кодекса Украины определено, что если одним из супругов заключен договор в интересах семьи, то деньги, иное имущество, в том числе гонорар, выигрыш, которые были получены по этому договору, является объектом права общей совместной собственности супругов. Поэтому, ключевым моментом для определения того, будут ли денежные средства, полученные по договору, заключенному одним из супругов во время брака, принадлежать к объектам общей совместной собственности супругов и будет ли подлежать задолженность по такому договору учету при разделе имущества, следует определить следующее:

заключен ли договор во время брака;

заключен ли договор в интересах семьи, а не в собственных, не связанных с семьей интересах одного из супругов;

использовано ли полученное по договору в интересах семьи, а не в собственных, не связанных с семьей интересах одного из супругов.

“Эти обстоятельства следует учитывать при обосновании своих требований в суде, поскольку суд не наделен обязанностью доказывать вашу правоту за вас”, – добавляет министерство.

Хорошо, когда в кредитном договоре есть привязка к договору ипотеки, и наоборот. Тогда прослеживается причинно-следственная связь между средствами и ипотечным имуществом, а следовательно и долг по кредиту нужно отдавать вместе.

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