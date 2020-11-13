Соглашение по покупке Мотор Сич. Китайские партнеры Ярославского хотят взыскать с Украины $3,5 млрд

Три ведущие международные юридические компании, такие как WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, будут представлять интересы китайских инвесторов ПАО Мотор Сич (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) в инвестиционном споре с целью взыскания с государства убытков в размере $3,5 млрд.

Об этом говорится в сообщении группы DCH бизнесмена Александра Ярославского.

Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

“Как известно, 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО Мотор Сич направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). В этом сообщении они указывают на то, что украинская власть своим поведением экспроприировала их инвестиции, а также нарушила иные права, предусмотренные действующим Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанным 31 октября 1992 года между правительствами Украины и Китайской Народной Республики», — сказано в сообщении DCH.