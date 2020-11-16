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Пристрастие китайцев к роскоши может спасти экономику Европы - Bloomberg

Пристрастие китайцев к роскоши может спасти экономику Европы - Bloomberg

Высокий спрос в Китае на luxury-бренды и предметы роскоши может существенно помочь экономике европейских стран.

В частности, среди жителей Китая существует огромный спрос на люксовые автомобили европейского производства. Это означает, что предприятия, находящиеся на территории Евросоюза, будут обеспечены заказами и работой, пишет Bloomberg.

В странах Восточной Европы, руководство которых ранее выражало обеспокоенность чрезмерной зависимостью от сборки машин иностранных брендов, получили подтверждение, что именно это направление станет драйвером роста для национальной экономики, отмечает издание.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в частности, в Чехии и Словакии, закрываются общественные учреждения и кафе и многие отрасли простаивают. При этом автомобильные заводы в этих странах продолжают работать. Здесь выпускают не только автомобили массового спроса, но и люксовые авто: Porsche Cayenne и Jaguar.

Большая часть машин сегмента люкс поставляется в страны Азии, в частности в Китай.

Что касается самого Китая, то зафиксированный здесь рост продаж дорогих вещей дает надежду на дальнейшее улучшение показателей тех государств, которые эти товары экспортируют. Это, по мнению издания, даст экономике Европы возможность если не полностью, то частично справиться с последствиями экономических и социальных ограничений из-за пандемии COVID-19.

По материалам НВ
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