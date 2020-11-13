Укравтодор завершает работы и вводит в эксплуатацию 3900 километров дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) завершает работы на 3900 километрах дорог.
Об этом рассказал глава агентства Александр Кубраков во время пресс-конференции.
«Сейчас завершаются работы, и в эксплуатацию вводится 3900 километров дорог, то есть они на финишной стадии… В этом году у нас нет ни одной области, где не было бы проектов “Большой стройки“», – сказал Кубраков.
Областями-лидерами по количеству километров, которые уже вводятся в эксплуатацию, стали: Харьковская (261,6 км), Закарпатская (248,3 км), Запорожская (220,2 км), Сумская (197,2 км), Хмельницкая (194,3 км), Черкасская (162,9 км) и Львовская (154,9 км).
Кубраков добавил, что “Укравтодор” в этом году завершает строительство трассы Н-13 Львов — Самбор — Ужгород, дороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, трассы Р-73 Днепр – Никополь и автодороги Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань.
Кроме этого, Укравтодор уже отремонтировал 78 искусственных сооружений по всей Украине. В частности, путепровод на дороге М-12, два моста на дороге Р-62 и мост на дороге Н-08.
По словам Кубракова, в 2020 году агентство начало достраивать ряд мостов-долгостроев, а именно: мост через реку Теребля на трассе Н-09 (строился с 2009 года), мост через реку Прут на дороге Т-26-06 (строился с 2008 года), мост через реку Луква на трассе Н-10 (строился с 2010 года) и переправу между селами Старый Мартынов и Сивка-Войниловская на дороге Т-09-10 (возводилась с 1994 года).
Глава Укравтодора отметил, что одним из главных объектов нынешнего дорожного строительства стал мост в Запорожье, на котором, согласно плану, одна из полос для транспорта будет открыта в середине декабря 2020 года.
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