В Британии ограбили грузовик с продукцией Apple на 5,5 млн евро

В Британии продолжается операция по поиску грабителей, которые обчистили на трассе грузовик с продукцией компании Apple стоимостью 5 млн фунтов стерлингов (более 5,5 млн евро).
Об этом сообщает Sky News.
Ограбление произошло в английском графстве Нортгемптоншир еще 10 ноября. Злоумышленники остановили грузовик на трассе, вывели водителя и его пассажира-охранника, оставив их связанными на обочине.
Во время ограбления были украдены 48 паллет с продукцией Apple. При этом злоумышленники справились за 15 минут.
После этого они отвезли грузовик в соседний населенный пункт, где отделили кузов с товарами, прикрепив его к собственному транспортному средству, и скрылись.
Полиция случайно нашла грузовик грабителей в соседнем графстве и считает, что украденное перенесли в третье транспортное средство.
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