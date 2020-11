Американцы создадут самый безопасный смартфон в мире

Экс-разработчики смартфона Essential предложат продукты, ориентированные на конфиденциальность пользовательских данных.

Бывшие сотрудники компании Essential основали новый стартап — OSOM (сокращение от Out of Sight, Out of Mind). Бренд ориентирован на предоставление пользователям большего контроля над своими личными данными, передает издание androidauthority.com.

Компания OSOM намерена предоставить пользователям контроль над своими личными данными. В интервью изданию CNET один из сооснователей стартапа, Джейсон Китс, заявил, что компания выпустит смартфон, а также ряд других устройств, обеспечивающих конфиденциальность информации и способов ее передачи. Стоит отметить, что на данный момент команда состоит из 8-ми разработчиков, которые ранее были частью Essential.

“Идея Essential была отличной, и она составляла 80% успеха, однако нам не хватило 20%, чтобы обеспечить популярность нашему продукту. Создавая новый стартап, мы хотим сосредоточиться на чем-то, что действительно важно для пользователей. А это — их личные данные”, — прокомментировал Китс.

По его словам, современные гаджеты не дают людям право выбора, когда речь заходит о том, кому и как передавать личную информацию. “Мы хотим, чтобы потребители безраздельно владели своими данными и управляли их конфиденциальностью”, — добавил Китс. “Есть разного рода информация, которую люди хотели бы сохранить в тайне. И наш смартфон предоставит им эту возможность. Это и будет его “фишкой”.

По задумке стартаперов, им нужно будет хорошенько поработать не только над софтом, но и над “железом”.

Согласно отчету CNET, компания может выпустить на рынок до 8-ми продуктов в течение следующих 3-х лет. OSOM попытается сделать свой смартфон доступным и при этом достаточно функциональным.

“Мы не ориентируем наши продукты на пользователей высокого класса, но мы собираемся создавать продукты премиум-класса. На этом мы сможем зарабатывать деньги, а также еще на парочке “сюрпризов”, о которых объявим в следующем году”, — говорит Китс.

OSOM также надеется сотрудничать с поставщиками, ранее работавшими с Essential. Если это будет так, то ее телефон получит чипы от Qualcomm и датчики камеры от Sony. Премьера намечена на конец 2021 года.