Amazon запустила сервис по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Amazon входит в фармбизнес с новым предложением под названием Amazon Pharmacy, который позволяет клиентам в США заказывать рецептурные лекарства с доставкой на дом, включая бесплатную доставку для участников Amazon Prime.
Как сообщает CNBC, запуск Amazon Pharmacy является крупнейшим шагом онлайн-ритейлера на рынок с оборотом $300 млрд. Это угрожает господству традиционных аптек, таких как CVS и Walgreens, а также других крупных розничных продавцов, предлагающих аптечные услуги, включая Walmart.
Для Amazon запуск нового предложения является очень своевременным. Американцы все чаще полагаются на получение лекарств по почте, чтобы избежать потенциального заражения коронавирусом.
«Мы хотели упростить для людей получение лекарств, понимание стоимости и доставку их домой, – сказал Т. Джей Паркер, вице-президент Amazon по фармацевтике.
Клиенты старше 18 лет получат доступ к аптекам на этой неделе в 45 штатах, за исключением Гавайев, Иллинойса, Кентукки, Луизианы и Миннесоты. Amazon со временем запустит предложение и в этих штатах.
Перед оформлением первого заказа сайт может задать клиентам ряд стандартных вопросов, в частности об их дате рождения, поле, беременности и другие.
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