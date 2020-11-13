Xiaomi выпустила новую морозостойкую куртку со встроенным обогревателем

Xiaomi известна не только как производитель электроники, но и в качестве бренда одежды. На фирменной краудфандинговой платформе Youpin вендор представил новую модель зимней куртки с подогревом под названием Supield+. Её особенностью стал теплоизоляционный слой из аэрогеля, способный, по заверению компании, выдержать даже контакт с жидким азотом, не «заморозив» своего владельца.
Теплопроводность аэрогеля в шесть раз меньше, чем у воздуха — вендор утверждает, что при толщине в 3 мм этот материал может противостоять струе жидкого азота с температурой -196 °C, а теплоизоляционный эффект такой прослойки приравнивается к пуховику толщиной 40 мм. Кроме того, аэрогель также устойчив к воздействию влаги и плесени.
Фото: gizmochina.com
В дополнение к пассивному свойству удерживания тепла в куртке предусмотрена функция быстрого подогрева в одном из трёх температурных режимов: 30, 35 и 40 °C.
Фото: gizmochina.com
В качестве обогревателя новинка использует провод из углеродного волокна, благодаря чему куртку можно стирать без риска короткого замыкания. В качестве подкладки в новинке используется серебристая светоотражающая ткань, способная задерживать тепло, излучаемое человеческим телом.
Куртка Xiaomi Supield+ уже доступна для заказа в Китае по цене $75 и $90 за стандартный и удлинённый вариант соответственно.
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