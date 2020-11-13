"Укравтодор" закончил строительство бетонной дороги "Николаев-Кропивницкий"

“Укравтодор” закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине сообщением “Николаев-Кропивницкий”.

Об этом сообщил руководитель “Укравтодора” Александр Кубраков во вторник, 17 ноября, на пресс-конференции по итогам работы за год.

Он заявил, что в правительстве хотят увеличить количество украинских дорог из цемента.

“В четверг, 19 ноября, мы открываем дорогу “Кропивницкий-Николаев”, 66 км дороги по Николаевской области сделаны полностью из бетона, это бетонная дорога, в четверг мы уже пускаем движение официально по этой дороге. Есть, конечно, люди, которые там уже сейчас как-то пробираются через села и едут по ней, но в четверг мы открываем движение официально”, — отметил Кубраков.



Фото: Укравтодор

По его словам, также завершается строительство трассы “Днепр-Решетиловка”.

“Также “Днепр-Решетиловка” по территории Полтавской области. В середине декабря мы открываем обход Кобыляк, полностью до границы с Днепропетровской областью мы запускаем, она также бетонная”, — доложил он.