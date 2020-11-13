Управление финансами: личные инвестиции и инвестиции в развитие бизнеса. Что советуют ведущие финансисты и предприниматели

20 ноября 2020г в Киеве состоится практическая бизнес-конференция FinRetail 2020, где ведущие эксперты, финансовые консультанты и успешные предприниматели будут говорить о трендах ведения бизнеса и управления финансами в кризис.

О чем будут говорить:

- Государство в действии или «Дія» для физических лиц и бизнеса. Возможности удаленной идентификации клиентов в финансах и розничном бизнесе.

- Во что инвестировать в украинских реалиях? Возможности фондовых рынков и управление частным капиталом.

- Операция фискализация” почему это не больно. Зачем ритейлу переходить на программные РРО (е-чеки). Инновационные онлайн инструменты для бизнеса.

- Азиатский рынок для украинского бизнеса: ожидание и реальность.

- Инновации в эпоху перемен. Что нужно, чтобы клиенты заметили именно вас. Формула сильного креатива.

СРЕДИ СПИКЕРОВ :

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции. В министерстве отвечает за следующие направления: цифровое образование, развитие малого и среднего бизнеса с помощью цифровых преобразований, онлайн-безопасность детей, евроинтеграцию – Валерия Ионан.

Заместитель генерального директора по развитию финансового бизнеса Укрпочта – Дмитрий Полищук.

- Руководитель экспертной группы Департамента цифрового развития Министерства цифровой трансформации Украины, соучредитель компании Kyiv Legal Hackers, кандидат юридических наук – Денис Иванов.

- И. о. директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ – Ольга Василева.

Директор Киевского филиала Фридом Финанс, практикующий инвестор на фондовом рынке Украины, США, сертифицированный специалист Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по направлению «Торговля ценными бумагами» – Богдан Сидоренко.

- Директор по развитию Украинская биржа – Алексей Сухоруков. В индустрии инвестиций более 25 лет. Работал в Инвестиционной группе УНИВЕР (Киев), Группе компаний ТЕКТ (Киев), на Фондовой бирже РТС (Москва), в Депозитарно-Клиринговой Компании (Москва).

- Управляющий активами, со-основатель и преподаватель M.Ritcher & Partners, со-основатель в Wotan, финансовый советник, член Независимого Экспертного Совета Фонда «Атаман: Фонд перспективных акций», член Независимого Экспертного Совета Фонда «Ярослав Мудрый: Фонд Акций» – Михаил Ритчер.

- Маркетинг-директор MEGOGO – Валерия Толочина. Имеет 18-летний опыт в сфере рекламы, маркетинга, PR, CRM, SMM и CSR. С 2010 года и до осени 2020 года возглавляла маркетинг INTERTOP в Украине и Казахстане.

- Директор по маркетингу CCLoan – Анна Моисеева. Прошла путь от арт-директора глянцевого журнала до CMO топовых fintech компаний Украины. Маркетолог-практик с более 15-летним опытом работы в инфобизнесе, it, инвестиционных, юридических и финансовых компаниях. Одними из ее успешных кейсов в той же категории являются бренды “Dinero” и “Укрпозика”. Спикер MFO Summit 2020 и член жюри Effie Awards 2020.

- Совладелица digital-агентства LOBODS, среди клиентов которого более 80 украинских и международных брендов, сопровождали брендовые страницы ТаскомБанк, КредитМаркет, Universal Bank, Loany и многих других – Зоя Лобода.

- Руководитель отдела бренд-менеджмента lifecell – Ольга Щупак.

И многие другие. Всего более 30 спикеров.

Конференция пройдет 3мя тематическими сессиями:

1) Сессия «Retail» рекомендуется посетить: предпринимателям, собственникам бизнеса, занимающихся розничной торговлей, директорам департаментов / руководителям направлений продаж, маркетологам, бренд и PR менеджерам, а также представителям компаний, которые предлагают инновационные решения и технологии для торговли.

2) Сессия «Finance» рекомендуется посетить: заместителям председателей правления банков, страховых компаний, СЕО микро-финансовых компаний, руководителям департаментов розничного бизнеса, стратегии, маркетинга, рекламы и PR, IT, рисков, а также представителям компаний-поставщиков решений для розничного бизнеса.

3) Сессия «Инвестиции» – рекомендуется посетить начинающим и опытным инвесторам. Всем, кто заботится о приумножении собственных сбережений и желает разбираться в различных инструментах инвестирования, научиться формировать сбалансированный инвестиционный портфель.

Принять участие в конференции можно как в формате оффлайн так и онлайн. Важно знать, что в связи с пандемией, вызванной вирусом COVID 19, количество билетов на присутствие оффлайне в этом году ограничено.

Детальнее узнать о пакетах для участников, программе, наличии свободных мест и зарегистрироваться можно здесь.