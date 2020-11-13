Стоимость Bitcoin впервые с начала 2018 года превысила 17 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты – Bitcoin – во вторник 17 ноября выросла на 5% и превысила отметку в 17 тысяч долларов впервые с января 2018 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:50 по Киеву стоимость биткоина составляла 17 048 долларов.
На долю биткоинов приходится примерно 65,22% всего глобального рынка криптовалют.
График: coindesk.com
Напомним, с начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза – с 7,3 тысяч до 15,6 тысяч долларов. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах 15,3-15,6 тыс. долларов за одну виртуальную монету.
В декабре 2017 года один Bitcoin покупали за 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.
На повышение стоимости Bitcoin также повлияли прогнозы относительно политической и экономической нестабильности в 2020-2021 годах на фоне пандемии коронавируса. Это и отрицательные ставки доходности по долговым инструментам многих развитых стран мира, рост мирового долга, замедление производства и другие.
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