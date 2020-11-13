0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Стоимость Bitcoin впервые с начала 2018 года превысила 17 тысяч долларов

Стоимость Bitcoin впервые с начала 2018 года превысила 17 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты – Bitcoin – во вторник 17 ноября выросла на 5% и превысила отметку в 17 тысяч долларов впервые с января 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:50 по Киеву стоимость биткоина составляла 17 048 долларов.

На долю биткоинов приходится примерно 65,22% всего глобального рынка криптовалют.


График: coindesk.com

Напомним, с начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза – с 7,3 тысяч до 15,6 тысяч долларов. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах 15,3-15,6 тыс. долларов за одну виртуальную монету.

В декабре 2017 года один Bitcoin покупали за 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.

На повышение стоимости Bitcoin также повлияли прогнозы относительно политической и экономической нестабильности в 2020-2021 годах на фоне пандемии коронавируса. Это и отрицательные ставки доходности по долговым инструментам многих развитых стран мира, рост мирового долга, замедление производства и другие.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.