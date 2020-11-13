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Для расчета пенсий показатель зарплаты вырос почти на тысячу гривен

Для расчета пенсий показатель зарплаты вырос почти на тысячу гривен

Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает ПФУ

Напомним, что, по данным фонда, в 2019 году показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9 322 грн 61 коп. При этом за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.

Справка Finance.ua:

  • В декабре повышение пенсии до 1769 грн произойдет у тех пенсионеров, которые не имели 30-35 лет стажа и не получили повышения в сентябре.
  • А 17 тыс. 120 грн – именно такой размер у максимальной пенсии, получают несколько тысяч человек. Для этого нужно иметь зарплату на уровне 15 минимальных заработных плат – 75 тыс. грн и стаж в 35 лет.

По материалам Finance.UA
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