Для расчета пенсий показатель зарплаты вырос почти на тысячу гривен

Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.
Об этом сообщает ПФУ
Напомним, что, по данным фонда, в 2019 году показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9 322 грн 61 коп. При этом за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.
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