Для расчета пенсий показатель зарплаты вырос почти на тысячу гривен

Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает ПФУ

Напомним, что, по данным фонда, в 2019 году показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9 322 грн 61 коп. При этом за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.

Справка Finance.ua:

В декабре повышение пенсии до 1769 грн произойдет у тех пенсионеров, которые не имели 30-35 лет стажа и не получили повышения в сентябре.