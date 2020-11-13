Рада разрешила гасить долги "Нафтогаза" средствами налогоплательщиков

Верховная Рада приняла проект закона №4120 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов по программам компенсации НАК “Нафтогаз Украины” непокрытых доходами расходов.
“За” соответствующее решение проголосовали 272 народных депутата.
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Проект Закона Украины “О внесении изменений в раздел XX “Переходные положения” Налогового кодекса Украины (относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов, определенных пунктами 31-34 статьи 14 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”)” имеет целью создать условия, необходимые для надлежащего проведения централизованных бюджетных взаиморасчетов, предусмотренных пунктами 31-34 статьи 14 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Также законопроект должен максимизировать доходы специального фонда государственного бюджета для финансирования расходов по программам компенсации НАК “Нафтогаз Украины” непокрытых доходами расходов, понесенных в рамках выполнения возложенных на него специальных обязанностей, на выполнение статьи 11 Закона Украины “О рынке природного газа”, а также программой государственной поддержки инфраструктурных проектов.
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