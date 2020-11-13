Госслужба геологии и недр запустила онлайн-калькулятор расчета начальной цены спецразрешения на пользование недрами

Госслужба геологии и недр Украины запустила на сайте ГНПП Геоинформ онлайн-калькулятор, который позволит самостоятельно посчитать начальную стоимость спецразрешения на пользование недрами.
«Онлайн-калькулятор помогает определить ориентировочную начальную стоимость специального разрешения на пользование недрами. Его алгоритм предусматривает учет всех деталей, которые могут повлиять на цену лицензии: количество видов товарной продукции, доказанный или условный объем запасов и ресурсов, значение полезных ископаемых и т.д.», — рассказал глава Госгеонедр Роман Опимах.
По его словам, сервис поможет недропользователям принимать инвестиционные решения, ведь начальную стоимость спецразрешения можно использовать в расчете экономической целесообразности разработки месторождения.
Чтобы определить ориентировочную начальную стоимость лота, необходимо пошагово заполнить информацию относительно объекта: название участка, вид пользования недрами, количество видов товарной продукции, ее значение (местное или государственное), группу товарной продукции, вид, наименование, объем запасов и ресурсов на участке по классам, цену единицы вида товарной продукции.
Вся информация, которую необходимо указать как параметры расчета, содержится в протоколе участка и/или инвестиционном атласе недропользователя. Цена единицы вида товарной продукции определяется Министерством развития экономики и ежеквартально публикуется на сайте Госгеонедр.
Ссылка на онлайн-калькулятор — здесь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 3092 26
Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу8 ч. назад - 2546 23
В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратах9 ч. назад - 1699 10
Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине6 ч. назад - 660 9
Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицы11 ч. назад - 838 8
Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемияВчера, 21:32 - 9452 2
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 3092 26
ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шников9 ч. назад - 2622
Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу8 ч. назад - 2546 23
В Минсоцполитики рассказали, кто получит повышение пенсии в декабре12 ч. назад - 2082
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 354
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2530 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 755
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1470
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1994 10