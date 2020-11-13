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Госслужба геологии и недр запустила онлайн-калькулятор расчета начальной цены спецразрешения на пользование недрами

Госслужба геологии и недр запустила онлайн-калькулятор расчета начальной цены спецразрешения на пользование недрами

Госслужба геологии и недр Украины запустила на сайте ГНПП Геоинформ онлайн-калькулятор, который позволит самостоятельно посчитать начальную стоимость спецразрешения на пользование недрами.

«Онлайн-калькулятор помогает определить ориентировочную начальную стоимость специального разрешения на пользование недрами. Его алгоритм предусматривает учет всех деталей, которые могут повлиять на цену лицензии: количество видов товарной продукции, доказанный или условный объем запасов и ресурсов, значение полезных ископаемых и т.д.», — рассказал глава Госгеонедр Роман Опимах.

По его словам, сервис поможет недропользователям принимать инвестиционные решения, ведь начальную стоимость спецразрешения можно использовать в расчете экономической целесообразности разработки месторождения.

Чтобы определить ориентировочную начальную стоимость лота, необходимо пошагово заполнить информацию относительно объекта: название участка, вид пользования недрами, количество видов товарной продукции, ее значение (местное или государственное), группу товарной продукции, вид, наименование, объем запасов и ресурсов на участке по классам, цену единицы вида товарной продукции.

Вся информация, которую необходимо указать как параметры расчета, содержится в протоколе участка и/или инвестиционном атласе недропользователя. Цена единицы вида товарной продукции определяется Министерством развития экономики и ежеквартально публикуется на сайте Госгеонедр.

Ссылка на онлайн-калькулятор — здесь.

По материалам НВ
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