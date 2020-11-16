Украину посетили в четыре раза меньше иностранных туристов

Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Украины в этом году, из-за пандемии коронавируса COVID-19 уменьшилось почти в четыре раза – 2,7 млн за девять месяцев 2020 года против 10,7 млн за аналогичный период 2019 года.
Такие данные сообщила Госпогранслужба по запросу Государственного агентства по развитию туризма в Украине (ГАРТ).
При этом, по данным Нацбанка Украины, за девять месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.
В целом за три квартала 2020 года граждане других стран привезли в Украину всего $244 млн, тогда как за весь 2019 года иностранные туристы потратили в Украине $1,62 млрд.
В то же время из-за карантина и закрытых границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За девять месяцев 2020 года этот показатель составил $3,26 млрд – в 2,2 раза меньше, чем за девять месяцев 2019 года. При этом большую часть этой суммы сейчас составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.
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