Украину посетили в четыре раза меньше иностранных туристов

Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Украины в этом году, из-за пандемии коронавируса COVID-19 уменьшилось почти в четыре раза – 2,7 млн за девять месяцев 2020 года против 10,7 млн за аналогичный период 2019 года.

Такие данные сообщила Госпогранслужба по запросу Государственного агентства по развитию туризма в Украине (ГАРТ).

При этом, по данным Нацбанка Украины, за девять месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.

В целом за три квартала 2020 года граждане других стран привезли в Украину всего $244 млн, тогда как за весь 2019 года иностранные туристы потратили в Украине $1,62 млрд.

В то же время из-за карантина и закрытых границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За девять месяцев 2020 года этот показатель составил $3,26 млрд – в 2,2 раза меньше, чем за девять месяцев 2019 года. При этом большую часть этой суммы сейчас составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.