ГАСИ отказала Киевгорстрою во вводе в эксплуатацию ЖК Укрбуда

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) отказала ХК “Киевгорстрой” во вводе в эксплуатацию “укрбудовского” ЖК “Гармония” из так называемой “пусковой пятерки”, чья сдача предусмотрена отдельным пунктом меморандума между “Укрбудом” и “Киевгорстроем”, заключенного с подачи президента Владимира Зеленского в декабре 2019 года. Об этом сообщается на портале Единой государственной системы в сфере строительства.

В обосновании отказа сказано, что причиной невыдачи сертификата послужило непредоставление застройщиком актов испытаний инженерных систем, сетей и оборудования.

Кроме того, как следует из ответа ГАСИ, “Киевгорстрой” нарушил при строительстве новые строительные нормы, в частности не оборудовал дом беспрепятственным доступом для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Напомним, в декабре прошлого был заключен меморандум между “Укрбудом” и “Киевгорстроем” о передаче последнему “укрбудовских” строек. Отдельным пунктом этого соглашения указан ввод в эксплуатацию “пусковой пятерки“– пяти уже построенных ЖК (“Солнечная Ривьера”, “Новомостицкий”, “Пектораль”, “Гармония” и “Харьковский”), которые “Киевгорстрой” обещал сдать до конца января 2020 года.