0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 236 0

ГАСИ отказала Киевгорстрою во вводе в эксплуатацию ЖК Укрбуда

ГАСИ отказала Киевгорстрою во вводе в эксплуатацию ЖК Укрбуда

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) отказала ХК “Киевгорстрой” во вводе в эксплуатацию “укрбудовского” ЖК “Гармония” из так называемой “пусковой пятерки”, чья сдача предусмотрена отдельным пунктом меморандума между “Укрбудом” и “Киевгорстроем”, заключенного с подачи президента Владимира Зеленского в декабре 2019 года. Об этом сообщается на портале Единой государственной системы в сфере строительства.

В обосновании отказа сказано, что причиной невыдачи сертификата послужило непредоставление застройщиком актов испытаний инженерных систем, сетей и оборудования.

Кроме того, как следует из ответа ГАСИ, “Киевгорстрой” нарушил при строительстве новые строительные нормы, в частности не оборудовал дом беспрепятственным доступом для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Напомним, в декабре прошлого был заключен меморандум между “Укрбудом” и “Киевгорстроем” о передаче последнему “укрбудовских” строек. Отдельным пунктом этого соглашения указан ввод в эксплуатацию “пусковой пятерки“– пяти уже построенных ЖК (“Солнечная Ривьера”, “Новомостицкий”, “Пектораль”, “Гармония” и “Харьковский”), которые “Киевгорстрой” обещал сдать до конца января 2020 года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.