Минфин привлек первый транш по совместному с ЕИБ проекту для поддержки агропредприятий

Министерство финансов Украины начало реализацию кредитной программы для малых и средних предприятий аграрного сектора в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проекта «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Проект «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина» реализуется через ряд коммерческих банков, отобранных и согласованных совместно с ЕИБ, что дает возможность направить кредитные средства на привлекательных условиях для аграриев. На сегодня реализация проекта находится в активной фазе и согласованы первые кредитные соглашения банков-участников.
Проект направлен на расширение доступа агропредприятий к доступному финансированию через банковское кредитование, в частности на комплексную поддержку цепей создания добавленной стоимости в аграрной отрасли, а именно переработка зерновых и масложировых культур, а также рыбное хозяйство и аквакультура.
«Развитие малого и среднего бизнеса в аграрном секторе имеет большое значение для повышения конкурентоспособности экономики Украины и ее устойчивого роста, а также для наращивания экспорта агропродукции украинских производителей, внедрения лучших доступных европейских технологий и методов управления. Министерство финансов Украины активно работает над повышением эффективности государственной поддержки фермеров, и средства Европейского инвестиционного банка помогут создать необходимый источник их постоянной поддержки через банковское кредитование», – отметил заместитель министра финансов Александр Кава.
Напомним, 10 июля 2019 года № 606 принято постановление КМУ «О реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина».
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