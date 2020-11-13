0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Безос пожертвовал почти $800 миллионов на борьбу с изменениями климата

Безос пожертвовал почти $800 миллионов на борьбу с изменениями климата

Владелец Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 миллион долларов США 16-м организациям, борющимся с последствиями изменения климата в мире.

Об этом он написал в Инстаграм.

«Я рад объявить первых получателей Фонда Земли Безоса – 16 организаций, которые работают над инновационными, амбициозными и конкретными решениями», – написал Безос.

Он добавил, что среди этих 16 организаций, членами которых, в частности, являются ученые и активисты, будет распределен 791 миллион долларов США из всего 10 миллиардов, которые были выделены под фонд.

Первыми гранты получают Всемирный фонд дикой природы (WWF), ClimateWorks Foundation, Clean Energy Equity Fund, Институт мировых ресурсов и другие организации.

«Мы все можем уже защитить будущее Земли, делая решительные шаги сейчас», – добавил Безос.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев он учился у группы невероятно умных людей, которые приложили усилия для борьбы с изменением климата и его последствиями для общин во всем мире.

«Меня вдохновляет то, что они делают, и я рад им помочь», – отметил Безос.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.