Безос пожертвовал почти $800 миллионов на борьбу с изменениями климата

Владелец Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 миллион долларов США 16-м организациям, борющимся с последствиями изменения климата в мире.

Об этом он написал в Инстаграм.

«Я рад объявить первых получателей Фонда Земли Безоса – 16 организаций, которые работают над инновационными, амбициозными и конкретными решениями», – написал Безос.

Он добавил, что среди этих 16 организаций, членами которых, в частности, являются ученые и активисты, будет распределен 791 миллион долларов США из всего 10 миллиардов, которые были выделены под фонд.

Первыми гранты получают Всемирный фонд дикой природы (WWF), ClimateWorks Foundation, Clean Energy Equity Fund, Институт мировых ресурсов и другие организации.

«Мы все можем уже защитить будущее Земли, делая решительные шаги сейчас», – добавил Безос.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев он учился у группы невероятно умных людей, которые приложили усилия для борьбы с изменением климата и его последствиями для общин во всем мире.

«Меня вдохновляет то, что они делают, и я рад им помочь», – отметил Безос.