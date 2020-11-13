Через центры занятости работу нашли 430 тысяч человек - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 430 тысяч украинцев устроились на работу через центры занятости.

Об этом он сообщил в эфире “Свобода слова”.

По его словам, на сегодняшний день через центры занятости официально трудоустроено более 430 тысяч человек. Это также то, над чем мы работали 8 месяцев, чтобы помочь бизнесу.

Также он отметил, что за время пандемии правительство предприняло ряд мер для помощи бизнесу.

Справка Finance.ua:

Напомним, вчера заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала предпринимателям, которые остались без работы из-за карантина, временно идти работать в больницы.