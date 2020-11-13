Сколько стоят "однушки" на вторичке по Украине (инфографика)

За время карантина, с марта по октябрь 2020 года, в среднем цены однокомнатных квартир выросли на 4-5%. При этом в 19 городах жилье подорожало. Лишь в 3 регионах Украины недвижимость подешевела за время карантина.
Об этом свидетельствует аналитика dom.ria.com.
На севере Украины в двух городах, из четырех рассмотренных, квартиры подорожали. А еще в двух подешевели. В частности, в Киеве в марте 2020 года однокомнатное вторичное жилье стоило в среднем $55 026. За 7 месяцев цена выросла до $55 559. Для столицы прирост составил всего 0,97%. Это минимальное удорожание в северном регионе страны.
На западе Украины квартиры подорожали по всем направлениям. Наиболее заметное повышение зафиксировали в Хмельницком. В марте квартиры стоили $20 782, а в октябре цена составила $23 319. Но несмотря на наиболее существенное подорожание, в Хмельницком остаются одни из самых низких цен на “однушки” среди других регионов. В Тернополе прирост составил 1,74%. Это наименьшее повышение для западного рынка недвижимости.
В центре страны большинство квартир также подорожали. Единственный город центрального направления, где было зарегистрировано снижение цен за время карантина, – Полтава. Здесь за время карантина средняя стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 0,49% с $29 942 до $29 795. В других городах жилье подорожало. Наиболее заметный рост цен для центральных областей отметили в Днепре. Здесь стоимость укрепилась на 8,93% с $30 709 до $33 450.
На юге и востоке Украины все города отмечены подорожанием. Максимальный прирост цен на вторичное однокомнатное жилье зафиксировали в Херсоне: с $23 840 до $26 425 – на 10,84%. В Одессе аналитики зафиксировали небольшое удешевление вторичного рынка – на 1,07%.
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