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Huawei официально объявил о продаже бренда Honor

Huawei официально объявил о продаже бренда Honor

Компания Huawei Investment&Holding Co., Ltd официально объявила о продаже одного из своих брендов – компанию по производству смартфонов Honor. Новым владельцем станет структура Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, консорциум из нескольких частных и государственных предприятий.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Huawei.

“В последнее время потребительский бизнес Huawei испытал огромное давление. Это связано с постоянным отсутствием технических элементов, необходимых для бизнеса мобильных телефонов. Таким образом, компания Huawei Investment&Holding Co., Ltd. решила продать все свои хозяйственные активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Эта продажа поможет продавцам и поставщикам каналов Honor пережить это трудное время”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения продажи компания Huawei не будет владеть акциями и не будет участвовать в управлении бизнесом или принятии решений в новой компании Honor.

“Этот шаг был сделан промышленной сетью Honor для обеспечения собственного выживания. Более 30 агентов и дилеров марки Honor впервые предложили это приобретение.

С момента своего создания в 2013 году бренд Honor сосредоточился на молодежном рынке, предлагая телефоны в ценовом диапазоне от низкого до среднего класса. За последние семь лет Honor превратился в бренд смартфонов, который ежегодно поставляет более 70 миллионов единиц”, – добавили в Huawei.

Официально о сумме сделки Huawei не сообщил.

По материалам Економічна Правда
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