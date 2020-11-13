Эксперт рассказал, какие вызовы ждут госбюджет в Украине

В Украине не профинансировано около четверти расходов государственного бюджета – 323 млрд. Из них около 140 млрд – зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь.

О масштабных вызовах с бюджетом в стране в Facebook рассказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

По его словам, план доходов на ноябрь-декабрь – 111 млрд.

“При условии сильного перевыполнения на 25% получится как раз чуть меньше 140 млрд – достаточно для зарплат, пенсий и соцвыплат, но ничего другого. С учетом удара по экономике от локдаунов – такое перевыполнение является оптимистичным”, – добавил он.

Около 200 млрд расходов надо профинансировать за счет заимствований, это, по словам эксперта, две трети от планового дефицита бюджета на 2020 год (298 млрд).

“Плюс, необходимо рефинансировать 49 млрд погашений в ноябре-декабре. До конца года осталось 7 аукционов по привлечению государственного долга, на последнем было привлечено 8 млрд, и это было значительно больше, чем на предыдущих. Вероятно, можно привлечь в среднем по 10 млрд за каждый аукцион, если Минфин готов платить за долг более высокий процент и давить на государственные банки. Все равно, с учетом 49 млрд погашений, это всего лишь 20 млрд дополнительного ресурса на финансирование расходов, кроме зарплат, пенсий и социалки, – лишь 10% от потребности”, – говорится в сообщении.

Также он рассказал о расходах, которые, вероятно, не будут профинансированы. Речь идет о капитальных расходах государственного бюджета: по состоянию на ноябрь они профинансированы лишь наполовину – 59 млрд из 115 млрд. Для сравнения, в 2019 году капитальные расходы государственного бюджета составили 78 млрд (при плане 98 млрд).

“Кроме капитальных расходов, на начало ноября на 51 млрд не профинансировано здравоохранение – это 40% от годового бюджета в год эпидемии! И “мелочи”, типа 33 млрд на оборону во время войны (30% от годового плана)”, – добавил он.

Эксперт рассказал о вариантах преодоления вызовов.

К примеру, самое логичное – быстро выполнить условия программы МВФ и разблокировать нормальный доступ к финансированию заимствований.

“Это позволит профинансировать значительную часть расходов, на которые сейчас не хватает средств. По сравнению с предыдущими программами, когда приходилось поднимать тарифы для людей, сейчас все довольно легко: проголосовать за нормальный закон о судебной реформе, проголосовать закон, который бы снял конституционный кризис с антикоррупционной реформой и привести силами правительства к реалистичному виду бюджет на 2021 год”, – уточнил Кухта.

“Альтернатива – эмиссионное финансирование со стороны НБУ. Оно не решит проблему, поскольку если его применить в объемах нынешнего недофинансирования бюджета, мы получим уже в начале 2021 года стремительную инфляцию, девальвацию гривны (цифра 36,6 неожиданно может обрести новое содержание) и невозможность финансировать уже бюджет 2021 года. Чем печатать гривну, лучше уж провалить бюджет на 2020 год – последствия будут менее критичными”, – резюмировал он.