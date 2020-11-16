Компания украинского бизнесмена подготовила свою ракету к запуску в космос

Техасская компания Firefly Aerospace, основанная украинцем Максом Поляковым, отправила свою первую ракету на стартовую площадку. Она расположена в Калифорнии на базе Военно-воздушных сил США “Ванденберг”, сообщила пресс-служба предприятия.

Alpha – это двухступенчатая ракета, которую компания Firefly планирует запустить уже в этом году с космодрома Space Launch Complex 2 West (SLC-2W). По данным компании, пусковое окно открыто с 22 декабря 2020-го по 31 января 2021 года. В ходе запуска космический аппарат должен вывести на орбиту несколько небольших спутников. Они предназначены для работы в рамках специализированной научно-образовательной миссии по ускорению полетов (DREAM).



Высота ракеты – 29 метров, а ее грузоподъемность составляет до 1000 кг полезной нагрузки на геостационарную и 630 килограммов – на солнечно-синхронную орбиту.

Двигателями ракеты являются четыре двигателя первой ступени Reaver и один – второй ступени Lightning.



Firefly Aerospace, кроме Alpha, приступил к разработке Beta. Это тяжелая двухступенчатая ракета, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 8000 кг полезной нагрузки. Она также сможет выводить спутники на геосинхронную переходную орбиту (GTO). Firefly планирует начать разработку аппаратного обеспечения для Beta в 2021 году.