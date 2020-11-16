0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Компания украинского бизнесмена подготовила свою ракету к запуску в космос

Компания украинского бизнесмена подготовила свою ракету к запуску в космос

Техасская компания Firefly Aerospace, основанная украинцем Максом Поляковым, отправила свою первую ракету на стартовую площадку. Она расположена в Калифорнии на базе Военно-воздушных сил США “Ванденберг”, сообщила пресс-служба предприятия.

Alpha – это двухступенчатая ракета, которую компания Firefly планирует запустить уже в этом году с космодрома Space Launch Complex 2 West (SLC-2W). По данным компании, пусковое окно открыто с 22 декабря 2020-го по 31 января 2021 года. В ходе запуска космический аппарат должен вывести на орбиту несколько небольших спутников. Они предназначены для работы в рамках специализированной научно-образовательной миссии по ускорению полетов (DREAM).

Высота ракеты – 29 метров, а ее грузоподъемность составляет до 1000 кг полезной нагрузки на геостационарную и 630 килограммов – на солнечно-синхронную орбиту.

Двигателями ракеты являются четыре двигателя первой ступени Reaver и один – второй ступени Lightning.

Firefly Aerospace, кроме Alpha, приступил к разработке Beta. Это тяжелая двухступенчатая ракета, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 8000 кг полезной нагрузки. Она также сможет выводить спутники на геосинхронную переходную орбиту (GTO). Firefly планирует начать разработку аппаратного обеспечения для Beta в 2021 году.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.