НБУ выдал 16 банкам 16 миллиардов рефинанса, Укрэксимбанку - 10,8 миллиарда

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дня (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всех получил Укрэксимбанк – 10,8 млрд грн на 5 лет.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отмечается, что 4 банка получили 431 млн грн рефинанса на 84 дня, 12 банков – 16,146 млрд грн в 1820 дней (все средства получили под ставку в 6%).
Укрэксимбанк получил 10,8 млрд грн, Альфа-Банк – 2,8 млрд грн (на 5 лет), замыкает топ-3 Аккордбанк (700 млн грн).
ТАСкомбанк получил 570 млн грн на 5 лет, а Банк Альянс – 500 млн грн.
Кроме этого, рефинансирование получили следующие банки: Банк ¾ – 257 млн грн, Банк “Сич” – 250 млн грн, Первый инвестиционный банк – 185 млн грн, Банк “Львов” – 139 млн грн, Банк Кредит Днепр – 115 млн грн, Индустриалбанк – 75 млн грн, Кристалбанк – 63 млн грн, Банк Авангард – 60 млн грн, Банк Грант – 46 млн грн, Пиреус Банк МКБ – 40 млн грн, Банк “Глобус” – 19 млн грн.
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