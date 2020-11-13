За 10 месяцев 2020 года Таможня выявила нарушений на 2,2 миллиарда

Работники таможни за январь-октябрь 2020 года выявили и пресекли более 12 тысяч нарушений таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн – это на 155 млн грн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Читайте также: Владельцам еврономеров продолжают выписывать штрафы за нерастаможивание
“Непосредственно таможнями рассмотрено 3,3 тыс дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 134 млн грн. На рассмотрение в суд передано 9,4 тыс дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,97 млрд грн. Количество переданных дел увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 775 млн. грн – это на 21% больше показателя 2019 года.
“Наиболее резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году остаются: попытка ввоза 112 кг кокаина в порту “Южный”, стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020 г., Одесская таможня); попытка ввоза на пункте пропуска “Ужгород” мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн (июнь 2020 г., Закарпатская таможня); попытка ввоза в Одесском порту 750 тыс пачек сигарет без акцизных марок на 12 млн грн (июнь 2020 г., Одесская таможня)”, – добавили в Гостаможслужбе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 2426 14
В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратах3 ч. назад - 831 8
Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий деньВчера, 21:02 - 996 7
Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу2 ч. назад - 998 6
Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицы5 ч. назад - 601 6
Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемияВчера, 21:32 - 9069 1
В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФВчера, 14:02 - 2974 1
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 2426 14
В Украине могут изменить нормы потребления газа населениемВчера, 16:02 - 1808
Какой РРО выбрать: сравнение традиционных и программных РРОВчера, 19:02 - 1376 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 304
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2405 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 720
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1409
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1957 10