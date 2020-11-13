За 10 месяцев 2020 года Таможня выявила нарушений на 2,2 миллиарда

Работники таможни за январь-октябрь 2020 года выявили и пресекли более 12 тысяч нарушений таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн – это на 155 млн грн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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“Непосредственно таможнями рассмотрено 3,3 тыс дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 134 млн грн. На рассмотрение в суд передано 9,4 тыс дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,97 млрд грн. Количество переданных дел увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 775 млн. грн – это на 21% больше показателя 2019 года.

“Наиболее резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году остаются: попытка ввоза 112 кг кокаина в порту “Южный”, стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020 г., Одесская таможня); попытка ввоза на пункте пропуска “Ужгород” мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн (июнь 2020 г., Закарпатская таможня); попытка ввоза в Одесском порту 750 тыс пачек сигарет без акцизных марок на 12 млн грн (июнь 2020 г., Одесская таможня)”, – добавили в Гостаможслужбе.