Украинцам пересчитают зарплаты из-за нового прожиточного минимума

Зарплаты в Украине для бюджетников пересчитают после повышения прожиточного минимума (ПМ) в декабре. Так, минимальный тарифный оклад не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица.
Поэтому, согласно закону Об оплате труда, нельзя устанавливать первую тарифную ставку ниже ПМ. Сейчас она составляет 2225 грн. А с января 2021-го, после декабрьского повышения, будет не менее 2270 грн.
Отметим, что речь идет именно об окладах. Кроме “чистого” оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и т.д.
Как изменятся некоторые из окладов:
Источник: zakon.rada.gov.ua
Кстати, также с 1 января в Украине увеличится и минимальная зарплата. Она составит 6000 гривен, сейчас это всего лишь 5000. Поэтому, с учетом оклада и надбавок размер заработной платы украинца, который работает полный день с минимальным заработком, увеличится на тысячу гривен.
Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году:
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