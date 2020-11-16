Украинцам пересчитают зарплаты из-за нового прожиточного минимума

Зарплаты в Украине для бюджетников пересчитают после повышения прожиточного минимума (ПМ) в декабре. Так, минимальный тарифный оклад не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица.

Поэтому, согласно закону Об оплате труда, нельзя устанавливать первую тарифную ставку ниже ПМ. Сейчас она составляет 2225 грн. А с января 2021-го, после декабрьского повышения, будет не менее 2270 грн.

Отметим, что речь идет именно об окладах. Кроме “чистого” оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и т.д.

Как изменятся некоторые из окладов:

11 тарифная ставка сейчас 4383 грн, будет не менее 4472 грн;

15 тарифная ставка сейчас 5740 грн, будет не менее 5857 грн;

24 ставка сейчас 9701 грн, будет не менее 9897 грн.



Источник: zakon.rada.gov.ua

Кстати, также с 1 января в Украине увеличится и минимальная зарплата. Она составит 6000 гривен, сейчас это всего лишь 5000. Поэтому, с учетом оклада и надбавок размер заработной платы украинца, который работает полный день с минимальным заработком, увеличится на тысячу гривен.

Справка Finance.ua

Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году:

общий показатель: до 1 июля – 2189 грн, с 1 июля – 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн;

для детей до 6 лет: по 1 июля – 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн, с 1 декабря – до 2100 грн;

для детей и подростков от 6 до 18 лет: до 1 июля – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн;

для инвалидов: до 1 июля – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн;

для трудоспособных граждан: до 1 июля – 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

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