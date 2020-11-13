Столичному оценщику недвижимости сообщили о подозрении из-за убытков госбанка более чем на 140 млн гривен

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении оценщику недвижимости, который, злоупотребляя полномочиями, нанес государственному банку ущерб на 143 млн грн.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на странице в FACEBOOK.
“Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении оценщику недвижимости, который, злоупотребляя полномочиями, нанес государственному банку ущерб на 143 млн гривен (ч. 2 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 УК Украины). Согласно материалам следствия, государственный банк с целью оценки рыночной стоимости принадлежащих ему 52 квартир, расположенных в центральной части столицы, обратился за услугами к оценщику. Однако, действуя в интересах отдельных лиц и субъектов хозяйствования, оценщик на основании поддельных документов занизил в три раза рыночную стоимость указанных объектов недвижимости”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам реализации квартир по заниженной стоимости ПАО АБ “Укргазбанк” причинен ущерб в размере 143 млн грн.
“С целью недопущения дальнейших незаконных действий решением суда на объекты недвижимости наложен арест. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастными к преступлениям”, – указано в сообщении.
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