В Минсоцполитики рассказали, кто получит повышение пенсии в декабре

В декабре повышение пенсии до 1769 грн произойдет у тех пенсионеров, которые не имели 30-35 лет стажа и не получили повышения в сентябре.

Об этом сказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из телеканалов.

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“Это (повышение пенсии для 1,6 млн пенсионеров в сентябре. – Ред.) получили те, кто имеет страховой стаж 30-35 лет. – Ред.), соответственно, женщины и мужчины. И у которых пенсия меньше чем 2000 грн. Соответственно, до 2000 года у них было повышение. В декабре повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 грн и, соответственно, та категория, которая получила повышение в сентябре, не подпадает под это повышение в декабре, потому что это те, кто имеет меньший стаж. Кроме повышения минимальной пенсии будет повышение надбавок и повышений, размер которых зависит от прожиточного минимума”, – сообщил советник министра.

Он отметил, что если человек имеет надбавку, то ее размер также повысят.

“Насколько минимальная пенсия повышается? С 1712 до 1769 грн. И если, например, участник боевых действий имеет надбавку к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, то такое же соответствующее повышение он получит с декабря, то есть, 25% этого вырастет… Будет расти и максимальная пенсия, потому что максимальная пенсия – 10 прожиточных минимумов. С декабря-месяца она также вырастет”, – добавил Шамбир.

По его словам, 17 тыс. 120 грн, а именно такой размер у максимальной пенсии, получают несколько тысяч человек. Для этого нужно иметь зарплату на уровне 15 минимальных заработных плат – 75 тыс. грн и стаж в 35 лет.

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