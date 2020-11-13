Юрий Сивицкий: про экономическую стратегию 2020-2030 и роль государства

Экспертное сообщество активно обсуждает Экономическую стратегию 2020-2030, представленную правительством. Я отношусь к документу со сдержанным оптимизмом – хорошо, что такая работа ведется, еще и с привлечением профильных бизнес-ассоциаций. Но хочу высказать мнение, в котором давно убедился: чем меньше будет чиновников в управленческих процессах, тем успешнее и быстрее будет развиваться наша экономика.

Бесспорный позитив появления этой стратегии – она объединила ведущие бизнес-ассоциации, которые поверили в модель, предложенную инициативной группой. Но главный вопрос – как будет использована эта дорожная карта – в пользу бизнеса или во вред? Потому что если в стратегию будут заложены неправильные показатели, не стратегические, а частные, тогда чиновники получат мощный политический и медийный инструмент для продвижения своих интересов. Это большая угроза.

Да, немало внимания в указанной стратегии уделено привлечению внешних инвестиций, западного капитала. Конечно, это тоже нужно – чем больше денег будет поступать в страну, тем лучше. Но не менее важно – заставить работать украинские деньги! Чтобы люди их не просто держали на депозитах, а вкладывали в реальные проекты, становились акционерами компаний, как это происходит во всем мире!

Это можно реализовать только через фондовый рынок, который сейчас в Украине работает неполноценно. Только работа этого рынка на полную мощность даст толчок капитализации украинских компаний и их выхода на международные рынки. Пока этим могут похвастаться лишь немногие украинские компании в отличие от фирм Израиля, Германии или Италии, работающих по всему миру.

Для того, чтобы достичь устойчивого развития экономики, нам нужно не столько привлекать внешние инвестиции, сколько всячески стимулировать и развитие внутреннего рынка, и способствовать выведению собственных предприятий на внешние рынки – со своими технологиями, продуктами. А для этого нужно стимулировать украинский бизнес, а не международный.

В стратегии нужно сделать акцент на развитии частно-публичного партнерства и программно-проектного подхода. Когда появляются большие возможности для бизнеса, но которые создает не государство, а частный бизнес. К сожалению, у нас все происходит наоборот: внутренний рынок оккупирован государственными предприятиями, что создаются при каждом министерстве. То есть, с одной стороны мы говорим о необходимости приватизации, с другой – накапливаем государственные компании при министерствах, которые без тендеров начинают получать заказы.

Для примера возьмем государственную компанию «Дія», которая за государственные деньги делает без тендеров кучу систем, конкурируя с украинским бизнесом. Да еще и пытается под себя подобрать предпринимателей через приложение «Дія.Сіті». Это пример гипертрофированной роли государства, когда многое зависит от конкретных прихотей чиновников, которые, собственно, и создают под себя системы.

Было бы интересно узнать мнение инвесторов: кто готов вкладывать в стартапы, которые выбрало государство? Ведь основной критерий успешного стартапа – это не инвестиции со стороны государства, а от частного бизнеса. К сожалению, у нас Минцифры берется за финансирование стартапов часто бездумно и неосознанно. Так происходит, когда рискуешь не своими деньгами.

Нужно действовать принципиально другим способом: государство уходит в сторону, передавая большинство сервисных функций частному бизнесу. Это касается и управления активами, и цифровыми сервисами – все это должны делать частные компании.

Роль государства при этом сводится к общему стратегированию: следить, чтобы не было монополий, поддерживать честную конкуренцию и тому подобное. Всем остальным должен заниматься частный сектор. Это приведет к росту украинского бизнеса, созданию на украинской платформе разного рода сервисов для потребителей. И, как следствие, даст возможность получения финансирования – как международного, так и внутреннего.

Еще один момент: мы можем написать идеальную стратегию, но если некому будет отслеживать ее выполнение – это нивелирует всю идею. Должна работать определенная организация с четким регламентом, которая отслеживает выполнение стратегии. Потому что без институционального закрепления стратегирования, после избрания очередного президента или изменения каких-либо обстоятельств, от этой дорожной карты можно будет легко отказаться.

Поэтому после внедрения этой дорожной карты есть смысл проводить постоянные сессии стратегирования, «сверять часы» – движемся ли мы в том направлении, которое заложили изначально.

Подытоживая: сужение функций, полноценная работа фондового рынка и судов, разграничение функций силовых структур и уменьшения их количества. Это и есть рецепт успешного развития экономики. Многое зависит и от бизнеса.

У нас есть реальный шанс переломить старую бюрократическую модель и заложить цивилизованные правила скоростного развития страны. Где внутренний бизнес начинает развиваться, генерировать капитализацию, создавать высокоэффективную экономику, что дает возможность создавать крупные фонды для обеспечения пенсионеров и социально незащищенные категории достойным доходом. Где каждый гражданин государства чувствует заботу и поддержку.

Юрий Сивицкий, Член Украинской рады бизнеса, основатель Intecracy group