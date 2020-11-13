СБУ блокировала контрабанду редкого вида янтаря в арабскую страну (фото)

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытые камни в северных районах Ровенской области.
Фото: СБУ
Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта «Борисполь» 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 грамм. Такие камни являются эксклюзивными, и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.
Фото: СБУ
Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ровенской области совместно с Киевской таможней ГМС Украины.
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