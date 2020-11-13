0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

СБУ блокировала контрабанду редкого вида янтаря в арабскую страну (фото)

СБУ блокировала контрабанду редкого вида янтаря в арабскую страну (фото)

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытые камни в северных районах Ровенской области.


Фото: СБУ

Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта «Борисполь» 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 грамм. Такие камни являются эксклюзивными, и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.


Фото: СБУ

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ровенской области совместно с Киевской таможней ГМС Украины.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.