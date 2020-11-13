Гетманцев: 50% населения Украины поддерживает фискализацию

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в ходе согласительного совета парламента 16 ноября заявил, что 50% украинцев поддерживает тотальную фискализацию (налогообложение).Об этом пишет sud.ua
«Относительно перенесения для физлиц-предпринимателей введения обязательного РРО мы рассмотрим этот вопрос и придем к какому-нибудь консолидированному решению.
Вместе с тем, изучая этот вопрос, мы должны с вами знать, что население Украины в количестве 50% и больше поддерживают фискализацию и право на чек. Это наши избиратели.
С другой стороны, говоря именно о малых предпринимателях, мы должны говорить, что интернет-магазины, сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, сэконд-хэнд и другие отрасли, которые мы считаем рискованными, поскольку они полностью находятся в тени, наверно, должны быть фискализированы своевременно», – заявил он.
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