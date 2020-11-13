"Укрпочта" получит от ЕБРР 63 миллиона евро: на что направят средства

“Укрпочта” использует привлеченные от ЕБРР 63 млн евро на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений – 16 ноября подписали соответствующее гарантийное соглашение.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, это позволит создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием, внедрить еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины и улучшить логистическую инфраструктуру для развития е-коммерции.

“Всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнение автопарка”, – добавил Криклий.